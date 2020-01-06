За выходные дни семерым российским туристам было отказано во въезде в Эстонию

В пятницу, 3 января в Эстонию не впустили двух граждан Российской Федерации. Как сообщает Идаская префектура, у россиян отсутствовали необходимые документы. В отношении граждан РФ был оформлен запрет на въезд, они были отправлены обратно в Россию.
В субботу, 4 января, такая же судьба постигла гражданку РФ 1964 года рождения.
В воскресенье, 5 января, на том же КПП эстонские пограничники развернули по тем же основаниям четырех граждан Российской федерации.
У двух иностранцев (граждане России и Армении) при выезде из Эстонии были обнаружены просроченные на несколько дней шенгенские визы. Выезжающие были оштрафованы и отправились в Россию.
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