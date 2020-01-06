06.01.2020, 21:03

За выходные дни семерым российским туристам было отказано во въезде в Эстонию

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Narva
Foto: Tiit Blaat

На контрольно-пропускном пункте Narva-1 на эстонско-российской границе за минувший уик-энд (с 3 по 5 января) сотрудники Департамента полиции и погранохраны запретили въезд в Эстонию семерым российским туристам.

В пятницу, 3 января в Эстонию не впустили двух граждан Российской Федерации. Как сообщает Идаская префектура, у россиян отсутствовали необходимые документы. В отношении граждан РФ был оформлен запрет на въезд, они были отправлены обратно в Россию.

В субботу, 4 января, такая же судьба постигла гражданку РФ 1964 года рождения.

В воскресенье, 5 января, на том же КПП эстонские пограничники развернули по тем же основаниям четырех граждан Российской федерации.

У двух иностранцев (граждане России и Армении) при выезде из Эстонии были обнаружены просроченные на несколько дней шенгенские визы. Выезжающие были оштрафованы и отправились в Россию.

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