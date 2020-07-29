За время ЧП во время пандемии коронавируса истек срок действия техосмотра у 12 000 автомобилей

К 18 августа необходимо обновить 14 576 медицинских справок, почти 12 000 свидетельств о прохождении техосмотра, пишет rus.err.ee.

Департамент шоссейных дорог отметил, что после 18 августа те водители, кто не представит новую медсправку и не получит свидетельство о прохождении техосмотра, не имеют управлять транспортным средством.

Кроме этого, до 17 августа 840 человек, у кого сдан экзамен по теории вождения, должны зарегистрироваться на экзамен по вождению. Тем, кто не сделает этого до обозначенной даты, придется заново сдавать теорию.

Сам экзамен по вождению можно сдать и после 18 августа, однако необходимо учитывать, что между датой сдачи экзамена по теории вождения и датой сдачи экзамена по вождению не должно быть более 12 месяцев. В противном случае необходимо заново сдавать теорию.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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