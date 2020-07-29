За время ЧП во время пандемии коронавируса истек срок действия справки о здоровье у 12 000 водителей

К 18 августа необходимо обновить 14 576 медицинских справок пишет rus.err.ee.
Департамент шоссейных дорог отметил, что после 18 августа те водители, кто не представит новую медсправку и не получит свидетельство о прохождении техосмотра, не имеют управлять транспортным средством.
Кроме этого, до 17 августа 840 человек, у кого сдан экзамен по теории вождения, должны зарегистрироваться на экзамен по вождению. Тем, кто не сделает этого до обозначенной даты, придется заново сдавать теорию.
Сам экзамен по вождению можно сдать и после 18 августа, однако необходимо учитывать, что между датой сдачи экзамена по теории вождения и датой сдачи экзамена по вождению не должно быть более 12 месяцев. В противном случае необходимо заново сдавать теорию.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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