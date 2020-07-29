29.07.2020, 12:50

За время ЧП во время пандемии коронавируса истек срок действия справки о здоровье у 12 000 водителей

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Kriitikute sõnul ei vääri Tallinn Rohelise pealinna tiitlit muuhulgas seetõttu, et autoliiklus on viie aastaga neljandiku võrra kasvanud.
Kriitikute sõnul ei vääri Tallinn Rohelise pealinna tiitlit muuhulgas seetõttu, et autoliiklus on viie aastaga neljandiku võrra kasvanud.Foto: Jaanus Lensment

Департамент шоссейных дорог напомнил, что 18 августа заканчивается продление срока действия документов тех водителей, у кого за время чрезвычайного положения закончилось действие медицинской справки и свидетельство о прохождении техосмотра.

К 18 августа необходимо обновить 14 576 медицинских справок пишет rus.err.ee.

Департамент шоссейных дорог отметил, что после 18 августа те водители, кто не представит новую медсправку и не получит свидетельство о прохождении техосмотра, не имеют управлять транспортным средством.

Кроме этого, до 17 августа 840 человек, у кого сдан экзамен по теории вождения, должны зарегистрироваться на экзамен по вождению. Тем, кто не сделает этого до обозначенной даты, придется заново сдавать теорию.

Сам экзамен по вождению можно сдать и после 18 августа, однако необходимо учитывать, что между датой сдачи экзамена по теории вождения и датой сдачи экзамена по вождению не должно быть более 12 месяцев. В противном случае необходимо заново сдавать теорию.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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