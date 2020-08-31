За восемь месяцев Церковный фонд собрал пожертвования на сумму в 71 445 евро

”Наши церкви нуждаются в поддержке как со стороны государства, так и со стороны граждан, и Церковный фонд смог побудить общество к совместной защите и сохранению нашего наследия, — сказала министр народонаселения Рийна Солман. — Частная благотворительность имеет большое преимущество перед государством в том, что люди могут делать именно то, что они хотят, или жертвовать именно на то, что кажется для них важным — будь то замена кровли в церкви своего прихода или обеспечение по всей Эстонии пастырской помощи в такие трудные времена, как сейчас”.

”В этом году Церковный фонд поддержали около двух тысяч частных лиц, некоторые из которых оформили постоянные ежемесячные пожертвования, — сказал председатель совета фонда Индрек Лауль. — Мы провели несколько крупных кампаний по сбору средств. Например, весной мы собирали деньги для церкви Святой Марии в Тарту, Александровского собора в Нарве, церкви Святого Николая в Палдиски и церкви Святой Марии в Тыстамаа. Летом успешно провели серию благотворительных церковных концертов Отта Лепланда, а впереди нас ждет самое важное время года для сбора пожертвований — Рождество”.

”В случае, например, с библиотеками, никто не ожидает, что читатели построят или отремонтируют их на свои деньги, точно так же, как оздоровительные тропы и игровые площадки строят не только при поддержке любителей спорта и родителей, — сказал архиепископ EELK Урмас Вийльма. — Однако в Эстонии распространено заблуждение, что исторически значимые и находящиеся под охраной как памятники старины церковные здания, которые открыты для всех так же, как библиотеки или детские площадки, должны восстанавливать только за счет пожертвований членов прихода. Предприниматели, которые совершили пожертвования в Фонд EELK, на своем примере помогают разрушить это заблуждение и указывают на то, что исторические святыни и их художественные ценности нуждаются в поддержке всего общества”.

Фонд собирает пожертвования через сайт www.kirikufond.ee. Совершить пожертвование можно также, позвонив по коротким номерам: 900 0002 (5 евро), 900 0003 (10 евро), 900 0004 (25 евро).