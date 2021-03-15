"За вакциной — в Россию, она там есть!" Жители Эстонии едут в Питер за "Спутником", это легко и бесплатно

Александр вакцинировался в Санкт-Петербурге. Он гражданин РФ, проживает в Эстонии. Все было легко, просто и бесплатно, признался он. ”Спокойно прошел границу, тест на коронавирус делать не нужно было, только на обратном пути прямо в зале ожидания. Когда переходил границу на российской стороне пограничники померяли температуру, попросили заполнить анкету и все”, — рассказывает он RusDelfi.

После пересечения границы Александр сел на маршрутное такси Ивангород — Санкт-Петербург, и через пару часов уже был в городе. Сначала житель Эстонии пришел в Пенсионный фонд по адресу Фурштатская ул., 5 (неподалеку от станции метро Чернышевская). Там получил СНИЛС или страховой номер индивидуального лицевого счёта. По его словам, внутреннего паспорта гражданина России для этого не понадобилось.

Затем его направили в больницу, где он и привился. ”Все было в порядке живой очереди. Все прошло очень быстро”, — сказал он.

На этом фоне удивительным кажутся темпы вакцинации в Эстонии, где несколько месяцев идет ”борьба” за вакцину, а на прием к врачу вызывают исключительно по спискам. Да и в самой России, за пределами Москвы и Санкт-Петербурга вакцинироваться не так просто. Независимые эксперты утверждают, что помимо дефицита вакцины в регионах, многие россияне не желают прививаться.

Как добавил Александр, сложнее всего было узнать, куда ехать и что для этого нужно. Сам процесс не вызвал сложностей. Почему Александр вакцинировался именно в Петербурге, а не в Кингисеппе или не дождался вакцины в Эстонии? ”Я знал, что в Питере все получится, поэтому поехал туда. Вакцинировался потому, что уже надоело сидеть дома. Надо работать. Плюс, скорее всего, ”Спутник” и так утвердят в Европе и скоро будут им прививать”.

По комментариям под постом Александра можно понять, что многие воспользуются возможностью вакцинироваться в России. ”Мои друзья уже тоже хотят. Интересуются, как можно все оформить и поехать”, — сказал житель Таллинна.

По приезде Александр сдал тест на коронавирус прямо в зале ожидания Нарвского погранпункта, теперь должен дождаться результата. Через 3 недели он опять поедет в Питер — за второй дозой.

Как передает BBC, в России хотя бы одним компонентом вакцины привито примерно 3.93% населения. Для сравнения: в Эстонии — 10.34%, в Британии — 35%, в Германии — 7,3%, во Франции — 7,44%, в Италии — 7,68%.

Ждем!



В конце февраля глава Ленинградской области призвал жителей Эстонии с российским гражданством приезжать за вакциной ”Спутник” в Кингисепп. А именно в Кингисеппскую межрайонная больницу им. П.Н.Прохорова. RusDelfi обратился в больницу с просьбой рассказать, сколько жителей Эстонии уже привились в Кингисеппе. Заведующая канцелярией больницы Светлана Хмелевская не смогла ответить на этот вопрос, но поделилась важной информацией о документах.

”Пройти вакцинацию могут все граждане Российской Федерации. Для этого необходимо предоставить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и паспорт гражданина РФ. Однако, если у вас нет полиса ОМС, Вам необходимо его получить в любой медицинской страховой компании работающей в системе обязательного медицинского страхования на территории Российской Федерации. С порядком оформления полиса ОМС можно ознакомиться на сайте ЛОФОМС”, — уточнила она. С порядком пересечения границы можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Мост



RusDelfi поинтересовался у Департамента полиции и погранохраны, увеличилось ли количество людей, которые пересекают границу Эстонии и России с целью вакцинации.

В целом, огромного наплыва нет, но желающие есть. ”Граждане РФ, являющиеся постоянными жителями Эстонии, имеют право выехать в РФ, а затем вернуться в Эстонию, но требование по карантину по возвращению в Эстонию распространяется на всех, кроме тех людей, которые уже переболели COVID-19 или получили две вакцины и имеют соответствующий документ или справку. Некоторые граждане РФ, пересекающие границу в сторону РФ, говорили при пересечении границы, что едут вакцинироваться", — заверил подполковник полиции Юлллар Кустала, руководитель Нарвского пограничного пункта.

Согласно статистике, общее число пересекающих границу людей остается в этом году на одном уровне, но количество пересечений по сравнению с прошлым годом в разы меньше. Например, за январь и февраль 2020 года сухопутную границу Эстонии (все пограничные пункты) пересекло 831 738 человек, за два месяца этого года — 49 836 человек.

11 марта 2020 года в Нарвском пограничном пункте границу пересекло 1300 автомобилей, 250 грузовиков, 70 автобусов и 9000 человек, а 11 марта 2021 года — 120 автомобилей, 230 грузовиков, ноль автобусов и 600 человек.

”Пересекать границу наши пограничники не позволяют тем людям, которые имеют обязанность находиться в самоизоляции, хотя и такие люди приходят на границу с желанием посетить РФ. Информацию о нарушающих требования самоизоляции людях мы передаем Департаменту здоровья. Нарушать самоизоляцию недопустимо и безответственно, этим нарушитель подвергает опасности здоровье окружающих, — считает Юллар Кустала.

- Также в некоторых случаях мы видим, что у желающего пересечь границу человека есть право выйти из Эстонии, но не будет права пройти в РФ и его вернут обратно, и в таком случае на человека будет распространяться требование самоизоляции. Тогда мы проводим разъяснительную беседу и предупреждаем этим переход впустую, которой повлек бы за собой самоизоляцию” — добавляет полицейский.

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, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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