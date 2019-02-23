За три дня на выборах в Рийгикогу проголосовали почти 100 тысяч человек

По состоянию на 20.00 субботы на выборах в Рийгикогу в ходе очного предварительного голосования, то есть на избирательных участках, по всей Эстонии проголосовало 16 663 человек. Возможностью выразить волю по интернету воспользовались 79 862 избирателей
В общей сложности за три дня было отдано 96 525 голосов. Четыре года назад за тот же промежуток времени на избирательных участках успело проголосовать 19 768 человек, а по интернету — 76 475.
Проголосовать по интернету можно зайдя на страницу www.valimised.ee. Сделать это можно круглосуточно, но только до 27 февраля, 18.00.