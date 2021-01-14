За текущий сезон в Эстонии выявлено лишь два случая гриппа

На первой неделе года в Пярнумаа был выявлен случай гриппа А. За весь сезон это всего лишь второй зафиксированный случай — ранее был выявлен случай заражение вирусом гриппа B.
В период 4-10 января с острыми респираторными вирусными инфекциями обратились к врачам 2596 человек, из которых около 20% составляют дети. Больше всего обращений зарегистрировано в Ида-Вирума, Нарве, Тартумаа, Таллинне и Пярнумаа.
Согласно данным ВОЗ, в Евросоюзе и остальном мире заболеваемость гриппом остается на низком уровне. Различные связанные с предотвращением распространения коронавируса меры, как соблюдение дистанции, дезинфекция рук и защитные маски, повлияли и на распространение гриппа.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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