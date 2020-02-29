29.02.2020, 10:46

"За своих стыдно, выпьют и кричат: ”Слава Украине!” Мигранты из Белоруссии и Украины – откровенно о жизни в Эстонии


Роман Старапопов
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Kohtla-Järve 20.02.2020
Юрий (справа) родом из Харьковской области, Александр из Борисова.Foto: Andres Putting

Юрий из Украины и Александр из Белоруссии – трудовые мигранты, живут и работают в Эстонии. Они согласились дать интервью RusDelfi во время рабочего визита нашей редакции в Кохтла-Ярве.

Почему вы приехали в Эстонию?

Белорус (Б): Для лучшей жизни.
Украинец (У): На родине совсем беда.

Какова средняя зарплата в Белоруссии и Украине?

Б: В столице, Минске, где-то 400 евро, в регионах порядка 200 евро.
У: У нас, в принципе, так же. В столице больше, а в регионах – и по 100 евро.

Как люди живут на эти деньги?

У: Элементарно. Коммуналка стоит 100 евро. А вообще, у нас в Украине есть субсидия. Доход семьи суммируется – мужа и жены или одного человека, неважно – и семья за коммуналку должна платить не более 20% от своей зарплаты. Оставшуюся сумму за коммуналку субсидирует государство.

Как вы нашли работу в Эстонии?

У: Интернет в руки. И вот!
Б: С помощью знакомых в Беларуси, которые здесь уже работали.
У: Знакомые тоже помогали.

Сколько вы здесь зарабатываете?

Б: Две тысячи евро.
У: Некорректный вопрос. (Смеется.) Здесь на это не отвечают.

Законом предусмотрено, что зарплата приезжих специалистов должна быть не меньше 1310 евро брутто.

У: Законы можно обходить, обманывать и все остальное. Даже при официальном трудоустройстве.

Скучаете по родине?

У: Да.
Б: Каждые три месяца домой езжу.

У вас там семьи есть?

Б: Моя жена здесь уже.
У: Я не женат, разведен.

Вы вдвоем с коллегой здесь в Кохтла-Ярве в гостиничном номере. Где ваша жена? (Обращаясь к белорусу.)

Б: Мы живем в Таллинне. А здесь, в Кохтла-Ярве, в командировке.

В какой сфере работаете?

У: Электрика.
Б: Электромонтаж.

Хотите остаться жить в Эстонии?

Б: Конечно.
У: Да, язык только выучим.
Б: Язык учить надо.

Räägite eesti keelt?

(Молчание.)

Говорите по-эстонски?

У: Да! Tere. Хватит.

Что вы думаете о массовой трудовой миграции в Эстонию из ваших стран?

У: Понаехали сюда.

Вы из Украины и так говорите о земляках?

У: Ну, видите. Мне не нравится поведение некоторых украинцев здесь в Эстонии, стыдно за них. Они, скажем, мало-мальски подвыпив, потом бегают, орут и кричат по всей Эстонии: ”Слава Украине!” Какая ”Слава Украине!” в Эстонии?! Хочешь ”Слава Украине!”? Да не вопрос, езжай в Украину, кричи, восстанавливай, делай все, что хочешь. Но не в Эстонии. Правильно? Неадекватное, я считаю, поведение. Но, с другой стороны, по отношению к гастарбайтерам сильно ужесточились законы.
Раньше, допустим, за безбилетный проезд достаточно было заплатить штраф и можно было дальше находиться. За мелкое воровство дофига попадалось людей, например, за кражу водки из магазина.
Я работал в таких коллективах, где уже через два дня все знали: кто, где и чего. Тоже отделывались штрафом: заплатил 100 евро и тишина. Сейчас — нет. Сразу депортация, даже не разбираются. Бесплатно проехал в общественном транспорте — депорт, водку украл — депорт. Моментально!
С одной стороны это хорошо. Должен быть порядок, закон надо соблюдать. Но с другой стороны, почему вам можно, а мне нельзя?!

Б: А белорусов здесь поменьше.
У: Да, их поменьше. Но это пока!
Б: Скоро будет побольше. Но в Белоруссии населения меньше, чем в Украине, так что такое массовое количество мигрантов Эстонии не грозит.

Видите ли вы проблему в том, что здесь много приезжих украинских мигрантов? (Обращаясь к украинцу.)

У: Это не проблема. Просто немного падает зарплата. Наши готовы работать за 5 евро в час по 12 часов в сутки.
Б: И опять же — работают нелегально.
У: Здесь много тех, кто работает нелегально. Но когда-то эстонские капиталовложения в строительство закончатся. И мы потихоньку потянемся куда-нибудь еще. Я и сам 2,5 года работал в Эстонии нелегалом. Фирма была польская и по польской рабочей визе мы приезжали сюда. Работодатель снимал нам квартиру. Жили по четыре человека в ”двушке” или шестеро в ”трешке”. За проживание с зарплаты с нас удерживали по 50 евро. Всех все устраивало.

В общении с местными жителями не возникает проблем?

У: Мы оба живем в Таллинне, в Ласнамяэ. Это русскоязычный район.
Б: В Ласнамяэ проблем нет.
У: Но люди по говору слышат, откуда я и сразу говорят: ”Ты с Украины”. Если кто-то из украинцев и ”доколупается” до местных, то, естественно, его побьют, и это будет вполне нормально. А если человек адекватный, то с чего бы это?

Где лучше девушки, у нас или в ваших странах?

У: Как говорится, на вкус и цвет. Здесь тоже красивые есть. Я ходил на свидания здесь. Мне попадались русскоязычные, у них корни из России: Ростова, Питера.
Б: Я не ходил на свидание, женат. В Украине покрасивее девушки. Беларусь на втором месте. Это мое мнение.

Что вы думаете о внешней политике Украина-Россия и Беларусь-Россия?

У: Я политики не касаюсь. Нейтрален.
Б: Лукашенко хочет усидеть на двух стульях сразу: с Западом говорит и с Россией контакт поддерживает. Но с Россией в последнее время у него контакт не очень ладится. Между ними нефтяная война, все по ценам не могут договориться.

Вы продолжаете ”вылавливать” креветки в поле?

Б: Даже не знаю, как развеять этот миф. Он существует. Все начиналось с того, что ЕС против России ввел санкции. Но то, что в обход санкциям европейские продукты в России шли через Беларусь, это есть. Креветки. Что еще? Киви. Польский сыр идет в Россию через Беларусь.
У: У нас примерно такая же схема. Много продуктов напрямую из России к нам не идут. Например, через Эстонию. И получается, что это ”эстонский” товар. Естественно, украинцам это бьет по карману. То есть, ты платишь, грубо говоря, не рубль, а пять. Товар идет через кучу стран, таможка-растаможка, вот это все.

Беларусь или Белоруссия? (Обращаясь к белорусу.)

Б: Белоруссия — так говорят русскоговорящие. А белорусы говорят Беларусь.

Как вы предпочитаете, чтобы русские говорили?

Б: Беларусь. Белорусы.

На Украине или в Украине? (Обращаясь к украинцу).

У: Я говорю ”на Украину”. Но вообще приятнее, когда слышу ”в Украину”. То есть, я еду куда-то — ”в”, а не ”на”.

Пользуясь случаем, что бы вы передали местным политикам? На что надо обратить внимание?

У: Увеличить зарплату гастарбайтерам.
Б: И выдавать кредиты на жилье? (Говорит с иронией.)
У: Да, да, да.

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