"За своих стыдно, выпьют и кричат: ”Слава Украине!” Мигранты из Белоруссии и Украины – откровенно о жизни в Эстонии

Вы вдвоем с коллегой здесь в Кохтла-Ярве в гостиничном номере. Где ваша жена? (Обращаясь к белорусу.)
Б: Мы живем в Таллинне. А здесь, в Кохтла-Ярве, в командировке.
В какой сфере работаете?
У: Электрика.
Б: Электромонтаж.
Хотите остаться жить в Эстонии?
Б: Конечно.
У: Да, язык только выучим.
Б: Язык учить надо.
Räägite eesti keelt?
(Молчание.)
Говорите по-эстонски?
У: Да! Tere. Хватит.
Что вы думаете о массовой трудовой миграции в Эстонию из ваших стран?
У: Понаехали сюда.
Вы из Украины и так говорите о земляках?
У: Ну, видите. Мне не нравится поведение некоторых украинцев здесь в Эстонии, стыдно за них. Они, скажем, мало-мальски подвыпив, потом бегают, орут и кричат по всей Эстонии: ”Слава Украине!” Какая ”Слава Украине!” в Эстонии?! Хочешь ”Слава Украине!”? Да не вопрос, езжай в Украину, кричи, восстанавливай, делай все, что хочешь. Но не в Эстонии. Правильно? Неадекватное, я считаю, поведение. Но, с другой стороны, по отношению к гастарбайтерам сильно ужесточились законы.
Раньше, допустим, за безбилетный проезд достаточно было заплатить штраф и можно было дальше находиться. За мелкое воровство дофига попадалось людей, например, за кражу водки из магазина.
Я работал в таких коллективах, где уже через два дня все знали: кто, где и чего. Тоже отделывались штрафом: заплатил 100 евро и тишина. Сейчас — нет. Сразу депортация, даже не разбираются. Бесплатно проехал в общественном транспорте — депорт, водку украл — депорт. Моментально!
С одной стороны это хорошо. Должен быть порядок, закон надо соблюдать. Но с другой стороны, почему вам можно, а мне нельзя?!
Б: А белорусов здесь поменьше.
У: Да, их поменьше. Но это пока!
Б: Скоро будет побольше. Но в Белоруссии населения меньше, чем в Украине, так что такое массовое количество мигрантов Эстонии не грозит.
Видите ли вы проблему в том, что здесь много приезжих украинских мигрантов? (Обращаясь к украинцу.)
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