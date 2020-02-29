"За своих стыдно, выпьют и кричат: ”Слава Украине!” Мигранты из Белоруссии и Украины – откровенно о жизни в Эстонии

Почему вы приехали в Эстонию?

Белорус (Б): Для лучшей жизни.

Украинец (У): На родине совсем беда.

Какова средняя зарплата в Белоруссии и Украине?

Б: В столице, Минске, где-то 400 евро, в регионах порядка 200 евро.

У: У нас, в принципе, так же. В столице больше, а в регионах – и по 100 евро.

Как люди живут на эти деньги?

У: Элементарно. Коммуналка стоит 100 евро. А вообще, у нас в Украине есть субсидия. Доход семьи суммируется – мужа и жены или одного человека, неважно – и семья за коммуналку должна платить не более 20% от своей зарплаты. Оставшуюся сумму за коммуналку субсидирует государство.

Как вы нашли работу в Эстонии?

У: Интернет в руки. И вот!

Б: С помощью знакомых в Беларуси, которые здесь уже работали.

У: Знакомые тоже помогали.

Сколько вы здесь зарабатываете?

Б: Две тысячи евро.

У: Некорректный вопрос. (Смеется.) Здесь на это не отвечают.

Законом предусмотрено, что зарплата приезжих специалистов должна быть не меньше 1310 евро брутто.

У: Законы можно обходить, обманывать и все остальное. Даже при официальном трудоустройстве.

Скучаете по родине?

У: Да.

Б: Каждые три месяца домой езжу.

У вас там семьи есть?

Б: Моя жена здесь уже.

У: Я не женат, разведен.