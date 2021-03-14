За сутки выявлено 935 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 9 человек(79)
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 5055 тестов на коронавирус, из которых 935 или 18,5% от общего количества — первично положительные.
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 5055 тестов на коронавирус, из которых 935 или 18,5% от общего количества — первично положительные.
Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 573 человек, 413 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавились 106 случаев, в Ляэне-Вирумаа — 88, в Тартумаа — 31, на Сааремаа — и в Рапламаа — новых случая заражения коронавирусом. 22 новых случая заражения зарегистрировано в Рапла и Сааремаа, 20 — в Выруском уезде, 11 — в Вильяндиском уезде и 10 — в Валгаском уезде. 7 новых случаев заражения зарегистрировано в Пярну, Пылва и Хийумаа, 6 в Йыгевамаа и 5 в Ярва и Ляэнемаа. В случае 15 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1446,23, случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,4% от общего количества сделанных тестов.
По состоянию на утро 14 марта в Эстонии в больнице находится 693 пациента с COVID-19, из которых 67 нуждаются в интенсивной терапии, а 46 человек находятся на искусственной вентиляции легких.
В больницах было открыто 75 новых историй болезни. 25 человек были отправлены домой, а 6 пациентов были переведены в другую больницу. 11 человек были переведены в отделение, не связанное с COVID.
В течение дня скончались девять человек, инфицированных коронавирусом — 93-летняя женщина, 83-летний мужчина, 82-летняя женщина, две 81-летние женщины, двое 74-летних мужчин, 51-летний мужчина и 50-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 719 человек, инфицированных коронавирусом.
По состоянию на 14 марта выздоровело 59 744 человека. Из них истории болезни 42 069 человек (70,4%) были прекращены, 17 675 человек (29,6%) имели положительный тест в течение более 28 дней и не находятся в больнице, то есть, ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности обнаружения коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 032 927 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 84 807 первичных положительных тестов (8,2% от общего количества тестов).
По состоянию на сегодняшнее утро вакцинировано 133 263 человека. 80 614 человек получили одну дозу, 52 649 человек получили обе дозы.
Интенсивность заражения в Эстонии очень высока
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 является крайне критической. Интенсивность заражения высока по всей Эстонии. Сейчас в нашей стране быстро распространяется более заразный штамм коронавируса. В больницу обращается всё больше людей, а в стационарах свободны лишь отдельные места. Новые койко-места удается открывать исключительно за счет койко-мест, предназначенных для планового лечения.
Для снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией правительство вводит строгие ограничения, направленные на сокращение контактов между людьми. Для сокращения показателей заражения на месяц закрывается сфера торговли. Работу продолжат только магазины, предлагающие товары первой необходимости. Также будут закрыты все места общественного питания. Закрываются все развлекательные заведения, запрещены общественные мероприятия. Для уменьшения риска заражения на улице снова начинает действовать правило 2+2. Занятия спортом и досуговое образование в помещениях запрещены.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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