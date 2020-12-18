18.12.2020, 10:53

За сутки выявлено 654 новых случая заражения коронавирусом, скончались четыре человека

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Koroonabrigaad
Koroonabrigaad Foto: Andres Putting

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6193 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 654, то есть 10,6% от общего количества тестов.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Харьюмаа — 327, из которых на Таллинн приходится 265 случаев. В Ида-Вирумаа выявлен 191 новый случай.

В больницах 324 человек с COVID-19, за минувшие сутки скончались четыре человека с COVID-19. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 168 людей.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 505,8 случая на 100 000 жителей

Более точные данные будут обнародованы в течение дня.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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