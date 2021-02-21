За сутки выявлено 583 новых случая COVID-19. Умерли семеро

За сутки в Эстонии было проведено 4589 тестов на коронавирус, 583 из которых дали положительный результат (12,7%).
По данным Регистра народонаселения, больше всего положительных результатов тестов было Харьюмаа - 330. Из них 234 - в Таллинне.
В Ида-Вирумаа добавилось 88, в Тартумаа - 50, в Сааремаа - 25, в Ляэне-Вирумаа - 24, в Пярнумаа - 16, в Валгамаа - 10, в Вырума - 9, в Йыгевамаа - 7, в Ярвамаа, Пылвамаа - по 4, в Вильяндимаа - 2 и Ляэнемаа и Хийумаа - по 1 новому инфицированному.
В 8 случаях данные о месте жительства заболевших в Регистре народонаселения отсутствуют.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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