За сутки выявлено 583 новых случая COVID-19. Умерли семеро(43)
За сутки в Эстонии было проведено 4589 тестов на коронавирус, 583 из которых дали положительный результат (12,7%).
За сутки в Эстонии было проведено 4589 тестов на коронавирус, 583 из которых дали положительный результат (12,7%).
По данным Регистра народонаселения, больше всего положительных результатов тестов было Харьюмаа — 330. Из них 234 — в Таллинне.
В Ида-Вирумаа добавилось 88, в Тартумаа — 50, в Сааремаа — 25, в Ляэне-Вирумаа — 24, в Пярнумаа — 16, в Валгамаа — 10, в Вырума — 9, в Йыгевамаа — 7, в Ярвамаа, Пылвамаа — по 4, в Вильяндимаа — 2 и Ляэнемаа и Хийумаа — по 1 новому инфицированному.
В 8 случаях данные о месте жительства заболевших в Регистре народонаселения отсутствуют.
За сутки в больницах открыто 44 истории болезни по COVID-19. В стационарном лечении по состоянию на утро 21 февраля нуждаются 507 пациентов, из них 36 находятся в реанимации, а 24 — на искусственной вентиляции легких.
За сутки от COVID-19 умерли семь человек: 92-летний мужчина, 92-летняя женщина, 90-летняя женщина, 87-летний мужчина, 86-летний мужчина, 83-летняя женщина и 80-летний мужчина. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 535 человек.
Всего с весны в Эстонии сделано 889 574 тестов на SARS-CoV2, из них 57 616 дали положительный результат (6,5%).
Более точную статистику по тестам можно посмотреть здесь.
По состоянию на утро 21 февраля в Эстонии было сделано 61 904 прививки от COVID-19, обе дозы получили 26 053 человека.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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