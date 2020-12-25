За сутки выявлено 575 заразившихся коронавирусом, скончались 6 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3674 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 575, то есть 15,7% от общего количества тестов. Скончались 6 человек.
Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 317 человек. 250 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось 141, в Тартумаа — 29, в Ляэне-Вирумаа — 14, в Вырумаа — 12 и Валгамаа — 10 новых положительных результатов теста на коронавирус.
В Пярнумаа, Рапламаа и Рапламаа добавилось девять, в Ярвамаа и Вильяндимаа — по три, на Хийумаа, Ляэнемаа и Сааремаа по два, и Йыгевамаа — 1. В 8 коронапозитивных случаях место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 573,90 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 10,2% от общего количества сделанных тестов.
По состоянию на утро 25 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждаются 384 человека.
За сутки скончались 6 человек, инфицированных коронавирусом. В эту статистику вошла умершая позавчера в доме престарелых женщина.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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