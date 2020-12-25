За сутки выявлено 575 заразившихся коронавирусом, скончались 6 человек

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 317 человек. 250 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 141, в Тартумаа — 29, в Ляэне-Вирумаа — 14, в Вырумаа — 12 и Валгамаа — 10 новых положительных результатов теста на коронавирус.

В Пярнумаа, Рапламаа и Рапламаа добавилось девять, в Ярвамаа и Вильяндимаа — по три, на Хийумаа, Ляэнемаа и Сааремаа по два, и Йыгевамаа — 1. В 8 коронапозитивных случаях место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 573,90 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 10,2% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 25 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждаются 384 человека.

За сутки скончались 6 человек, инфицированных коронавирусом. В эту статистику вошла умершая позавчера в доме престарелых женщина.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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