02.10.2020, 11:06

За сутки выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19. В Ида-Вирумаа скончался мужчина

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Drive-in testimine Tartus
Drive-in testimine TartusFoto: Argo Ingver

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 038 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 57 тестов оказался положительным. В Ида-Вируской центральной больнице скончался 84-летний мужчина, болевший коронавирусом.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 52,22. Максимальный показатель весной составлял 56,66.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 43 человек. В Ида-Вирумаа поступило пять новых случаев, в Сааремаа - четыре. В Ляэнемаа, Пылвамаа, Рапламаа и Вильяндимаа — по одному случаю. У одного получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Из 43 новых случаев в Харьюмаа (из них 33 в Таллинне) три случая связаны с заражением в кругу семьи, а три — на рабочем месте. Один случай связан с Ида-Таллиннской центральной больницей и обстоятельства одного заражения неизвестны. Обстоятельства остальных случаев уточняются. Один случай был передан восточному региональному отделению Департамента здоровья.

Под наблюдением инспекторов северного регионального отделения Департамента здоровья около 2700 человек, из которых 377 заболели. Всего в сфере деятельности северного регионального отделения можно выделить девять очагов, самый крупный из которых — очаг Ида-Таллиннской центральной больницы (26 работников, 15 находившихся на лечении пациентов и два работника кафе). С очагом гимназии Ляэнемере связано 26 учеников и 10 учителей. С очагом Спасательного департамента связано семь случаев, с первым очагом заражения на рабочем месте — 23 и в семейном кругу — шесть случаев, с очагом Дней ностальгии в Хаапсалу связано 8 случаев, со вторым очагом заражения на рабочем месте — шесть случаев. С третьим очагом заражения на рабочем месте связано пять и со вторым очагом заражения в семейном кругу - также пять заболевших.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа один связан с заражением в семейном кругу, еще три человека заразились на рабочем месте. Обстоятельства еще одного случая уточняются.

Под наблюдением восточного регионального отделения почти 1000 человек, из которых 193 заболели.

Всего в восточном регионе десять активных очагов, из которых с очагом рабочего места в Кохтла-Ярве связано семь, с первым очагом рабочего места в Силламяэ — 14 и со вторым очагом рабочего места в Силламяэ — 9 человек. С очагом круга знакомых связно 30, с очагом основной школы Таммику 11 и с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве — 6 человек. Со вторым очагом членов семьи и знакомых в Ида-Вирумаа сейчас связано 7 человек. С очагом дня рождения в Кохтла-Ярве связано пять случаев заболевания. Сегодня добавился очаг Йыхвиской гимназии (шесть заболевших) и очаг Йыхвиского центра попечения (шесть заболевших - пять клиентов и один работник).

Новость дополняется.

Коронавирус SARS-CoV-2

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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