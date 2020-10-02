За сутки выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19. В Ида-Вирумаа скончался мужчина

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 52,22. Максимальный показатель весной составлял 56,66.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 43 человек. В Ида-Вирумаа поступило пять новых случаев, в Сааремаа - четыре. В Ляэнемаа, Пылвамаа, Рапламаа и Вильяндимаа — по одному случаю. У одного получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Из 43 новых случаев в Харьюмаа (из них 33 в Таллинне) три случая связаны с заражением в кругу семьи, а три — на рабочем месте. Один случай связан с Ида-Таллиннской центральной больницей и обстоятельства одного заражения неизвестны. Обстоятельства остальных случаев уточняются. Один случай был передан восточному региональному отделению Департамента здоровья.

Под наблюдением инспекторов северного регионального отделения Департамента здоровья около 2700 человек, из которых 377 заболели. Всего в сфере деятельности северного регионального отделения можно выделить девять очагов, самый крупный из которых — очаг Ида-Таллиннской центральной больницы (26 работников, 15 находившихся на лечении пациентов и два работника кафе). С очагом гимназии Ляэнемере связано 26 учеников и 10 учителей. С очагом Спасательного департамента связано семь случаев, с первым очагом заражения на рабочем месте — 23 и в семейном кругу — шесть случаев, с очагом Дней ностальгии в Хаапсалу связано 8 случаев, со вторым очагом заражения на рабочем месте — шесть случаев. С третьим очагом заражения на рабочем месте связано пять и со вторым очагом заражения в семейном кругу - также пять заболевших.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа один связан с заражением в семейном кругу, еще три человека заразились на рабочем месте. Обстоятельства еще одного случая уточняются.

Под наблюдением восточного регионального отделения почти 1000 человек, из которых 193 заболели.