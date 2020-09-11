11.09.2020, 10:36

За сутки выявлено 32 инфицированных COVID-19. В Таллинне новый очаг заражения

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За сутки выявлено 32 инфицированных COVID-19. В Таллинне новый очаг заражения
Foto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 845 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 32 теста оказались положительным.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 16 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 9 новых положительных результатов теста, а в Тартумаа и Вырумаа — по одному. В двух случаях у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 21,75.

Из 16 прибавившихся за сутки в Харьюмаа случаев (15 в Таллинне) случаев заболевания в четырех случаях речь идет о близких контактах ранее заболевшего в семье или на работе, один случай завезен из Великобритании. Обстоятельства остальных случаев заражения еще уточняются.

Их прибавившихся в период 9-10 сентября случаев в двух случаях заражение было связано с детским садом, а в четырех случаях речь шла о заражении через контакты в семье и на работе.

Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 6 активных очагов, из которых с очагом "Нымме Калью" связано 15, с очагом клубного мероприятия "Viimsepäeva katedraal" 21 августа — 10, с очагом Gourmet Coffee — 16 и с "музыкальным" очагом — 6 случаев заражения. Добавился "детсадовский" очаг, где заболевших всего 7, из них трое детей и четверо взрослых: три сотрудника и родитель.

Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 921 человек, из которых 169 заболели.

В Ида-Вирумаа прибавилось 9 новых случаев. В 7 случаях речь идет о близких контактах ранее заболевших, в двух случаях источник заражения еще устанавливается. Всего в восточном регионе пять активных очагов, самый большой из которых — очаг шахты "Эстония" с 57 заболевшими (из них 31 — работники и 26 — близкие контакты работников). С очагом завезенного из Великобритании коронавируса связано 15, с очагом шахты "Оямаа" — 9 и с очагом Вируской тюрьмы — 5 случаев заболевания (три работника и два члена семьи работника). С очагом рабочего места №1 на сегодняшнее утро связано 7 человек и с очагом рабочего места №2 — 7 лиц. Под наблюдением восточного регионального отделения 442 человека, из которых 64 заболели.

Случаи в Вырумаа и Тартумаа связаны с заражением близкими контактами с инфицированными. В южном регионе на сегодняшнее утро три очага — семейное заражение (6 человек), день рождения в Выру (18 человек, из которых один под наблюдением западного регионального отделения) и очаг поездки в Италию (9 заболевших, пять из них под наблюдением западного регионального отделения). Под наблюдением южного регионального отделения в связи с коронавирусом 305 человек, из которых 35 заболели.

В западном региональном отделении под наблюдением 35 человек, из которых 9 заболели.

По состоянию на утро 11 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 13 человек, на управляемом дыхании один пациент. Домой не выписали ни одного человека. Новых случаев заболевания COVID-19 открыли четыре.

На сегодня в больницах завершено 418 случаев заболевания COVID-19 с 405 пациентами.

По состоянию на 11 сентября выздоровели 2 233 человека. Их них случай заболевания 1 701 человека (76,2%) завершен, у 532 человек (23,8%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено около 168 000 первичных тестов, из них 2 632, или 1,56%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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