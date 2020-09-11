За сутки выявлено 32 инфицированных COVID-19. В Таллинне новый очаг заражения

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 16 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 9 новых положительных результатов теста, а в Тартумаа и Вырумаа — по одному. В двух случаях у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 21,75.

Из 16 прибавившихся за сутки в Харьюмаа случаев (15 в Таллинне) случаев заболевания в четырех случаях речь идет о близких контактах ранее заболевшего в семье или на работе, один случай завезен из Великобритании. Обстоятельства остальных случаев заражения еще уточняются.

Их прибавившихся в период 9-10 сентября случаев в двух случаях заражение было связано с детским садом, а в четырех случаях речь шла о заражении через контакты в семье и на работе.

Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 6 активных очагов, из которых с очагом "Нымме Калью" связано 15, с очагом клубного мероприятия "Viimsepäeva katedraal" 21 августа — 10, с очагом Gourmet Coffee — 16 и с "музыкальным" очагом — 6 случаев заражения. Добавился "детсадовский" очаг, где заболевших всего 7, из них трое детей и четверо взрослых: три сотрудника и родитель.

Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 921 человек, из которых 169 заболели.

В Ида-Вирумаа прибавилось 9 новых случаев. В 7 случаях речь идет о близких контактах ранее заболевших, в двух случаях источник заражения еще устанавливается. Всего в восточном регионе пять активных очагов, самый большой из которых — очаг шахты "Эстония" с 57 заболевшими (из них 31 — работники и 26 — близкие контакты работников). С очагом завезенного из Великобритании коронавируса связано 15, с очагом шахты "Оямаа" — 9 и с очагом Вируской тюрьмы — 5 случаев заболевания (три работника и два члена семьи работника). С очагом рабочего места №1 на сегодняшнее утро связано 7 человек и с очагом рабочего места №2 — 7 лиц. Под наблюдением восточного регионального отделения 442 человека, из которых 64 заболели.