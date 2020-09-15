За сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 259 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 25 тестов оказался положительным.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 12 человек. В Ида-Вирумаа поступило шесть новых положительных результатов теста, в Тартумаа — четыре, и в Ляэне-Вирумаа и на Сааремаа — по одному. В одном случае у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.
Новость дополняется.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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