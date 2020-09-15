15.09.2020, 11:11

За сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. В Тартумаа люди заразились на похоронах

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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamasFoto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 259 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 25 тестов оказался положительным.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 12 человек. В Ида-Вирумаа поступило шесть новых положительных результатов теста, в Тартумаа — четыре, и в Ляэне-Вирумаа и на Сааремаа — по одному. В одном случае у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

Из прибавившихся за сутки в Харьюмаа 12 случаев заболевания (11 в Таллинне) в двух случаях речь идет о завезенных из Туниса и Франции случаях, в четырех случаях речь идет о близких контактах ранее заболевших и в одном случае заражение произошло в детском саду. Обстоятельства остальных случаев заражения сейчас еще выясняются.

Из прибавившихся в период 13-14 сентября случаев заболевания в одном случае речь шла о завезенном заболевании (Польша) и в двух случаях речь шла о близких контактах ранее заболевших.

Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья шесть активных очагов, из которых с очагом "Нымме Калью" связано 17, с очагом клубного мероприятия "Viimsepäeva katedraal" 21 августа — 10, с очагом Courmet Coffee — 23 и с "музыкальным" очагом — семь случаев заражения. С очагом заражения на рабочем месте связано всего восемь случаев заболевания. В очаге таллиннского детского сада "Мянни" всего восемь зараженных.

Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 1 124 человека, из которых 189 заболели.

В прибавившихся в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа новых случаях в трех случаях речь шла о заражениях в кругу знакомых, обстоятельства остальных случаев заражения еще выясняются. Всего в восточном регионе семь активных очагов, самый большой из которых — очаг шахты "Эстония" с 57 заболевшими. С очагом завезенного из Великобритании коронавируса связано 16, с очагом шахты "Оямаа" — девять и с очагом Вируской тюрьмы — пять случаев заболевания. С очагом рабочего места в Кохтла-Ярве на сегодняшнее утро связано девять человек. С очагом рабочего места в Силламяэ связано 11 человек. С сегодняшнего дня прибавляется так называемый очаг круга знакомых, где заражено 11 человек. Под наблюдением восточного регионального отделения 329 человек, из которых 71 заболел.

В прибавившихся в Тартумаа четырех случаях речь идет о людях, которые участвовали в похоронах со множеством участников 1 сентября, где известно уже несколько зараженных. В южном регионе на сегодняшнее утро четыре очага — день рождения в Выру (21 человек), очаг поездки в Италию (девять заболевших), очаг студентов (пять человек) и очаг Орава (шесть человек). Под наблюдением южного регионального отделения в связи с коронавирусом 390 человека, из которых 41 заболел.

По данным регистра народонаселения, реальное место жительства человека с прибавившимся на Сааремаа положительным результатом теста находится в Вырумаа, и случай переходит южному региональному отделению. В западном региональном отделении под наблюдением 37 человек, из которых восемь заболели.

По состоянию на утро 15 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 19 человек, на управляемом дыхании один пациент. Домой выписали двух человек и одного человека перевели из Северо-Эстонской региональной больницы в другую больницу. Новых случаев заболевания COVID-19 открыли шесть.

На сегодня в больницах завершено 422 случая заболевания COVID-19 с 409 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 15 сентября выздоровели 2 286 человек. Их них случай заболевания 1 748 человек (76,5%) завершен, у 538 человек (23,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 24,61.

Всего в Эстонии проведено более 175 000 первичных тестов, из них 2 722, или 1,55%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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