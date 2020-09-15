За сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. В Тартумаа люди заразились на похоронах

В прибавившихся в Тартумаа четырех случаях речь идет о людях, которые участвовали в похоронах со множеством участников 1 сентября, где известно уже несколько зараженных. В южном регионе на сегодняшнее утро четыре очага — день рождения в Выру (21 человек), очаг поездки в Италию (девять заболевших), очаг студентов (пять человек) и очаг Орава (шесть человек). Под наблюдением южного регионального отделения в связи с коронавирусом 390 человека, из которых 41 заболел.
По данным регистра народонаселения, реальное место жительства человека с прибавившимся на Сааремаа положительным результатом теста находится в Вырумаа, и случай переходит южному региональному отделению. В западном региональном отделении под наблюдением 37 человек, из которых восемь заболели.
По состоянию на утро 15 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 19 человек, на управляемом дыхании один пациент. Домой выписали двух человек и одного человека перевели из Северо-Эстонской региональной больницы в другую больницу. Новых случаев заболевания COVID-19 открыли шесть.
На сегодня в больницах завершено 422 случая заболевания COVID-19 с 409 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.
По состоянию на 15 сентября выздоровели 2 286 человек. Их них случай заболевания 1 748 человек (76,5%) завершен, у 538 человек (23,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
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