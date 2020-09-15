За сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. В Тартумаа люди заразились на похоронах

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 12 человек. В Ида-Вирумаа поступило шесть новых положительных результатов теста, в Тартумаа — четыре, и в Ляэне-Вирумаа и на Сааремаа — по одному. В одном случае у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

Из прибавившихся за сутки в Харьюмаа 12 случаев заболевания (11 в Таллинне) в двух случаях речь идет о завезенных из Туниса и Франции случаях, в четырех случаях речь идет о близких контактах ранее заболевших и в одном случае заражение произошло в детском саду. Обстоятельства остальных случаев заражения сейчас еще выясняются.

Из прибавившихся в период 13-14 сентября случаев заболевания в одном случае речь шла о завезенном заболевании (Польша) и в двух случаях речь шла о близких контактах ранее заболевших.

Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья шесть активных очагов, из которых с очагом "Нымме Калью" связано 17, с очагом клубного мероприятия "Viimsepäeva katedraal" 21 августа — 10, с очагом Courmet Coffee — 23 и с "музыкальным" очагом — семь случаев заражения. С очагом заражения на рабочем месте связано всего восемь случаев заболевания. В очаге таллиннского детского сада "Мянни" всего восемь зараженных.

Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 1 124 человека, из которых 189 заболели.

В прибавившихся в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа новых случаях в трех случаях речь шла о заражениях в кругу знакомых, обстоятельства остальных случаев заражения еще выясняются. Всего в восточном регионе семь активных очагов, самый большой из которых — очаг шахты "Эстония" с 57 заболевшими. С очагом завезенного из Великобритании коронавируса связано 16, с очагом шахты "Оямаа" — девять и с очагом Вируской тюрьмы — пять случаев заболевания. С очагом рабочего места в Кохтла-Ярве на сегодняшнее утро связано девять человек. С очагом рабочего места в Силламяэ связано 11 человек. С сегодняшнего дня прибавляется так называемый очаг круга знакомых, где заражено 11 человек. Под наблюдением восточного регионального отделения 329 человек, из которых 71 заболел.