За сутки выявлено 22 новых случаев заражения коронавирусом. Число активных очагов сократилось

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 969 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 22 теста оказался положительным.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 14 человек. В Ида-Вирумаа поступило 4 новых положительных результатов теста, в Рапламаа — два. В двух случаях у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.
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Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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