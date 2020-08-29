За сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии проанализировали 1116 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 20 тестов оказался положительным.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 1116 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 20 тестов оказался положительным.
По данным регистра народонаселения, 13 положительных результатов поступило в Ида-Вирумаа, в Харьюмаа — 4. По одному случаю прибавилось в Ляэне-Вирумаа и Тартумаа.
Два новых инфицированных в Ида-Врумаа — работники шахты "Эстония", а еще 5 — их близкие контакты. Один случая связан с путешествием, два — с близким контактом с инфицированным (один из них связан с очагом шахты "Оямаа"). В четырех случаях источник заражения выясняется.
Всего на настоящий момент с очагом шахты "Эстония" связано 54 случая заболевания. Вирус получил распространение от двух работников, которые посетили бар Jõhvi Kelder. С очагом Jõhvi Kelder сейчас связано 15 случаев заболевания. С очагом шахты ”Оямаа” — 8.
Всего под наблюдением Департамента здоровья в идаском регионе находятся более 650 человек, из них 94 инфицированы.
В Харьюмаа двое новых случаев связаны с близким контактом с инфицированным, источник заражения еще двух выясняется.
По состоянию на утро 28 августа в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 9 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. На сегодня в больницах завершено 409 случаев заболевания COVID-19 с 396 пациентами.
На сегодня выздоровели 2086 человек. Их них случай заболевания 1 581 человек (75,8 %) завершен, у 505 человек (24,2 %) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Число инфицированных на 100 тысяч человек в Эстонии составляет 13,5.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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