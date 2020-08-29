За сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, 13 положительных результатов поступило в Ида-Вирумаа, в Харьюмаа — 4. По одному случаю прибавилось в Ляэне-Вирумаа и Тартумаа.

Два новых инфицированных в Ида-Врумаа — работники шахты "Эстония", а еще 5 — их близкие контакты. Один случая связан с путешествием, два — с близким контактом с инфицированным (один из них связан с очагом шахты "Оямаа"). В четырех случаях источник заражения выясняется.

Всего на настоящий момент с очагом шахты "Эстония" связано 54 случая заболевания. Вирус получил распространение от двух работников, которые посетили бар Jõhvi Kelder. С очагом Jõhvi Kelder сейчас связано 15 случаев заболевания. С очагом шахты ”Оямаа” — 8.

Всего под наблюдением Департамента здоровья в идаском регионе находятся более 650 человек, из них 94 инфицированы.

В Харьюмаа двое новых случаев связаны с близким контактом с инфицированным, источник заражения еще двух выясняется.

По состоянию на утро 28 августа в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 9 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. На сегодня в больницах завершено 409 случаев заболевания COVID-19 с 396 пациентами.

На сегодня выздоровели 2086 человек. Их них случай заболевания 1 581 человек (75,8 %) завершен, у 505 человек (24,2 %) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Число инфицированных на 100 тысяч человек в Эстонии составляет 13,5.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!