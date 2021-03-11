За сутки выявлено 1957 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 1209 человек. 897 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавились 253, в Ляэне-Вирумаа — 87, в Тартумаа — 79, в Пярнумаа — 54, на Сааремаа — 51, в Рапламаа — 45 новых случаев заражения коронавирусом.

В Ярвамаа добавился 31, в Ляэнемаа и Вильяндимаа — по 30, в Вырумаа — 21, в Валгамаа — 9, в Палвамаа и Йыгевамаа — по 8, на Хийумаа — 7 новых случаев заражения.

В случае 35 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1453,45 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 69 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 639 пациентов.

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 113 898 человек, из которых 47 795 человек получили обе дозы.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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