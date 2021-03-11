За сутки выявлено 1957 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 9 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 1209 человек. 897 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавились 253, в Ляэне-Вирумаа — 87, в Тартумаа — 79, в Пярнумаа — 54, на Сааремаа — 51, в Рапламаа — 45 новых случаев заражения коронавирусом.
В Ярвамаа добавился 31, в Ляэнемаа и Вильяндимаа — по 30, в Вырумаа — 21, в Валгамаа — 9, в Палвамаа и Йыгевамаа — по 8, на Хийумаа — 7 новых случаев заражения.
В случае 35 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1453,45 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов.
В течение суток были открыты в общей сложности 69 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 639 пациентов.
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 113 898 человек, из которых 47 795 человек получили обе дозы.
За сутки скончались девять человек с коронавирусом: двое 86-летних мужчины, 84-летний мужчина, 82-летний мужчина, 73-летние мужчина и женщина, 72-летняя женщина, 50-летняя женщина и 43-летний мужчина.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Ученые выяснили срок сохранения иммунитета после заражения COVID
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону
Примерзли к стеклу дворники? Секрет, о котором никто не знает
Как открыть автомобиль за 30 секунд без ключа?