За сутки выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. 13 из них — в Ида-Вирумаа

По данным регистра народонаселения больше всего положительных результатов поступило в Ида-Вирумаа (13). В Харьюмаа прибавилось три случая, в Ляэне-Вирумаа и Хийумаа — по одному. Еще в одном случае регистрация у человека отсутствовала.

Девять случаев в Ида-Вирумаа связаны с очагом шахты Estonia (пять новых заразившихся — работник шахты, четыре — люди, находившиеся в тесном контакте с работниками шахты). Всего заражено 18 работников шахты, из них первые двое заболевших посещали увеселительное заведение Jõhvi Kelder. Поскольку эти люди статистически относятся к очагу Jõhvi Kelder, то с очагом шахты Estonia на настоящий момент связано 28 случаев заражения. С очагом Jõhvi Kelder сейчас связано в общей сложности 15 человек.

Кроме того, коронавирус был диагностирован у двух работников шахты Оямаа. Всего на этой шахте к настоящему моменту заболело четыре работника. Здесь вирус получил распространение от работника, который заразился от члена своей семьи.

По состоянию на утро 25 августа в Эстонии из-за коронавируса в стационарном лечении нуждается 11 человек. К аппарату ИВЛ не подключен никто.

Показатель заболеваемости за последние 14 дней составил 9,6 на 100 000 жителей. Всего в Эстонии было проведено более 142 000 первичных тестов на вызывающий COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 2294, то есть 1,6 % оказались положительными.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!