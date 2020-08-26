За сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Ситуация в Ида-Вирумаа ухудшается

По данным регистра народонаселения больше всего положительных результатов поступило в Ида-Вирумаа (9). В Харьюмаа прибавилось 7 случаев, в Ляэне-Вирумаа — один.

Три случая в Ида-Вирумаа связаны с очагом шахты "Эстония", а еще три — с шахтой "Оямаа". Двое заразившихся — люди, находившиеся в тесном контакте с работниками шахты. Всего заражен 21 работник шахты, из них первые двое заболевших посещали увеселительное заведение Jõhvi Kelder. Также заразились 15 родных и близких шахтеров.

Поскольку первые два случая статистически относятся к очагу Jõhvi Kelder, то с очагом шахты Estonia на настоящий момент связано 28 случаев заражения. С очагом Jõhvi Kelder сейчас связано в общей сложности 15 человек: заразились 9 посетителей бара, а также их родные и близкие.

С очагом шахты "Оямаа" сейчас связано 7 людей. Здесь вирус получил распространение от работника, который заразился от члена своей семьи. Всего в Идаском регионе Департамент здоровья следит за 500 людьми, из которых 65 инфицированы.

Среди 7 случаев заражения в Харьюмаа трое являются близкими контактами инфицированных, а в других случаях источник заражения выясняется, как и с новым случаем в Ляэне-Вирумаа.

По состоянию на утро 26 августа в Эстонии из-за коронавируса в стационарном лечении нуждается 10 человек. К аппарату ИВЛ не подключен никто. На данный момент выздоровели 2054 человек.

Показатель заболеваемости за последние 14 дней составил 10,3 на 100 000 жителей.

Всего в Эстонии было проведено более 143 000 первичных тестов на вызывающий COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 2311, то есть 1,6 % оказались положительными.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!