За сутки выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Уровень заболеваемости подбирается к 20

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у семи человек. В Вырумаа прибавилось четыре и столько же в Пярнумаа. В одном случае у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 19,34. По Таллинну этот же показатель составляет 28,8.

В Харьюмаа 5 из 7 случаев пришлись на Таллинн. В двух случаях источник заражения был близкий контакт с инфицированным, происхождение остальных выясняется.

Под наблюдением Северного регионального отделения Департамента здоровья в связи с коронавирусом 669 человек, из которых 145 больны, а также пять очагов: "Нымме Калью" (15 инфицированных), праздник в сауне (7 инфицированных), вечеринка ”Собор последнего дня” (10 инфицированных) и мероприятие в Courmet Coffee (10 инфицированных). Еще один очаг образовался на рабочем месте (7 инфицированных).

Новые случаи из Вырумаа и Пярнумаа связаны с поездками в Италию и Австрию. Путешествовала компания из 10 человек, из которых только у одного человека тест на коронавирус дал отрицательный результат. Под наблюдением Южного регионального отделения Департамента здоровья в связи с коронавирусом 251 человек, из которых 21 болен. Под наблюдением Западного регионального отделения — 13 человек, из которых 6 больны.

По состоянию на утро 7 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 7 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. За сутки домой из больницы был выписан один пациент. Новых пациентов в больницы не поступало.

На сегодня в больницах завершено 418 случаев заболевания COVID-19 с 405 пациентом. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.