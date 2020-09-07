07.09.2020, 10:42

За сутки выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Уровень заболеваемости подбирается к 20

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Alutaguse Hoolekeskuse juht Kristiina Ets
Foto on illustratiivne.Foto: Argo Ingver

За последние сутки в Эстонии проанализировали 725 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 16 тестов оказался положительным.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у семи человек. В Вырумаа прибавилось четыре и столько же в Пярнумаа. В одном случае у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 19,34. По Таллинну этот же показатель составляет 28,8.

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В Харьюмаа 5 из 7 случаев пришлись на Таллинн. В двух случаях источник заражения был близкий контакт с инфицированным, происхождение остальных выясняется.

Под наблюдением Северного регионального отделения Департамента здоровья в связи с коронавирусом 669 человек, из которых 145 больны, а также пять очагов: "Нымме Калью" (15 инфицированных), праздник в сауне (7 инфицированных), вечеринка ”Собор последнего дня” (10 инфицированных) и мероприятие в Courmet Coffee (10 инфицированных). Еще один очаг образовался на рабочем месте (7 инфицированных).

Новые случаи из Вырумаа и Пярнумаа связаны с поездками в Италию и Австрию. Путешествовала компания из 10 человек, из которых только у одного человека тест на коронавирус дал отрицательный результат. Под наблюдением Южного регионального отделения Департамента здоровья в связи с коронавирусом 251 человек, из которых 21 болен. Под наблюдением Западного регионального отделения — 13 человек, из которых 6 больны.

По состоянию на утро 7 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 7 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. За сутки домой из больницы был выписан один пациент. Новых пациентов в больницы не поступало.

На сегодня в больницах завершено 418 случаев заболевания COVID-19 с 405 пациентом. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

На сегодня выздоровели 2176 человек. Из них случай заболевания 1645 человека (75,6%) завершен, у 531 человек (24,4%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 161 000 первичных тестов, из них 2532, или 1,6%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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