За сутки выявлено 1358 новых случаев заражения коронавирусом, в больницах 658 человек, скончались 9 больных

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 854 человек. 642 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн. В Ида-Вирумаа добавились 98.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1465,1 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 12 марта в Эстонии в больничном лечении нуждаются 658 человек с коронавирусной инфекцией. В отделении интенсивной терапии 62 человек, на искусственной вентиляции легких — 45.

В течение суток умерли девять инфицированных коронавирусом человек. Всего в Эстонии с начала пандемии от вызванных коронавирусом осложнений скончались 695 человек.

В Эстонии против COVID-19 привиты 122 087 человек, две дозы вакцины получили 50 691 человек.

Новость будет дополнена.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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