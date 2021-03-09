За сутки выявлено 1308 новых случаев заражения коронавирусом, в больницах 640 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 860 человек. 649 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн. В Ида-Вирумаа — 116.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1361,7 случай на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов.

В Эстонии против COVID-19 привиты 105 845 человек, две дозы вакцины получили 44 235 человек.

В течение суток были открыты в общей сложности 86 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 640 пациентов. Из них интенсивная терапия требуется 59 пациентам, из которых 41 человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких.

По предварительным данным, в течение суток умерли два человека, инфицированных коронавирусом. Всего в Эстонии с начала пандемии от вызванных коронавирусом осложнений скончались 669 человек.

Новость будет дополнена.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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