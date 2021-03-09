09.03.2021, 10:36

За сутки выявлено 1308 новых случаев заражения коронавирусом, в больницах 640 человек

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Kiirabid ITK juures 8.03.2021
Kiirabid ITK juures 8.03.2021Foto: Andres Putting

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6827 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1308, то есть 19,2% от общего количества тестов.

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 860 человек. 649 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн. В Ида-Вирумаа — 116.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1361,7 случай на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов.

В Эстонии против COVID-19 привиты 105 845 человек, две дозы вакцины получили 44 235 человек.

В течение суток были открыты в общей сложности 86 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 640 пациентов. Из них интенсивная терапия требуется 59 пациентам, из которых 41 человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких.

По предварительным данным, в течение суток умерли два человека, инфицированных коронавирусом. Всего в Эстонии с начала пандемии от вызванных коронавирусом осложнений скончались 669 человек.

Новость будет дополнена.

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