За сутки выявлен 561 новый случай заражения коронавирусом, скончались два человека

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 357 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 73 новых положительных результатов теста на коронавирус
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 505,88 случая на 100 000 жителей.
По состоянию на утро 19 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждаются 331 человек, 17 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.
За сутки скончались два пациента с коронавирусом. Всего в Эстонии с начала эпидемии скончалось 170 человек с коронавирусом.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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