22.08.2020, 10:52
За сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом
На последние сутки в Эстонии было сделано 1152 первичных тестов на вызывающий COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 21 показал положительный результат.
На последние сутки в Эстонии было сделано 1152 первичных тестов на вызывающий COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 21 показал положительный результат.
Новость дополняется.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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