22.08.2020, 10:52

За сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом


EST
Drive-in testimine Tartus
Drive-in testimine TartusFoto: Argo Ingver

На последние сутки в Эстонии было сделано 1152 первичных тестов на вызывающий COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 21 показал положительный результат.

Новость дополняется.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Читайте также: