За сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. В Ида-Вирумаа уже два очага

По данным регистра народонаселения 10 положительных результатов пришли в Харьюмаа 9 — в Ида-Вирумаа, и по одному в Йыгевамаа и Вырумаа.

В Харьюмаа в одном случае произошло заражение внутри семьи, в 9 других случаях источник выясняется.

Что касается Ида-Вирумаа, то в трех случаях заражение произошло через очаг в шахте ”Эстония”, в двух случаях заразились друзья людей, подцепивших инфекцию в баре Jõhvi Kelder. Еще трое случае связаны с заражением внутри круга семьи и друзей. Jõhvi Kelder, еще в одном — произошло заражение внутри семьи. В одном случае источник выясняется.

С двумя новыми очагами в Ида-Вирумаа связаны почти 30 новых случаев заражения. С очагом Jõhvi Kelder связаны 9 посетителей бара, двое из которых являются работниками шахты ”Эстония”, а также еще 6 их членов семей и друзей — всего 15 случаев.

На шахте ”Эстония” инфицированы 12 рабочих, вирус туда принесли два посетителя бара Jõhvi Kelder. Также заразились 4 члена семьи и друзей работников шахты. Всего с очагом связано 14 случаев, не считая двух человек, заразившихся в баре.

Одному человеку понадобилась госпитализация. По состоянию на утро 22 августа на стационарном лечении из-за коронавируса находится 11 человек. К аппарату ИВЛ не подключен никто. Всегда коронавирус в Эстонии унес жизни 63 человек.

Коэффициент заболеваемости на настоящий момент составляет 9,0 на 100 000 жителей.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!