За сутки выявлен 1181 новый случай заражения коронавирусом, скончались 14 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 846 человек. 620 новых случаев в Харьюмаа приходится на Таллинн. В Ида-Вирумаа добавилось 47 случаев.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1335,5 случаев на 100 000 жителей.
По состоянию на утро 8 марта в больницах находятся 626 пациентов с коронавирусной инфекцией. В отделении интенсивной терапии — 53, на искусственной вентиляции легких — 36.
В течение суток умерли 14 человек, инфицированных коронавирусом. Всего в Эстонии с начала пандемии от вызванных коронавирусом осложнений скончались 667 человек.
В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 102 417 человек, две дозы вакцины получили 43 975 человек.
Новость будет дополнена.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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