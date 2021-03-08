08.03.2021, 10:35

За сутки выявлен 1181 новый случай заражения коронавирусом, скончались 14 человек — в том числе и 39-летняя женщина

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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonatesti tegemineFoto: Andres Putting

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5496 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1181, то есть 21,5% от общего количества тестов.

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 846 человек. 620 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ляэне-Вирумаа добавились 129, в Ида-Вирумаа — 47, в Тартумаа — 39, в Вырумаа — 22 и в Рапламаа — 21 новый случай заражения коронавирусом. В Ляэнемаа добавились 12, в Пылвамаа — 9, в Пярнумаа и Ярвамаа — по 7, в Вильяндимаа и Валгамаа — по 6, в Йыгевамаа — 4 и на Сааремаа — 3 новых случая заражения. На Хийумаа не добавилось ни одного нового положительного результата. В случае 23 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

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Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1335,5 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 63 новые истории болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 626 пациентов.

По состоянию на утро 8 марта в Эстонии в больничном лечении нуждаются 626 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 53 пациентам, из которых 36 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Были открыты 63 новые истории болезни с COVID-19. За сутки выписали 16 человек, 7 человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались 14 человек с коронавирусом: 96-летняя женщина, 93-летний мужчина, 85-летняя женщина, 82-летний мужчина, 81-летний мужчина, 80-летняя женщина, 78-летний мужчина, 78-летняя женщина, 71-летняя женщина, двое 68-летних мужчин, 65-летний мужчина, 63-летний мужчина и 39-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 677 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершены 4017 случая заболевания COVID-19 у 3867 человек.

По состоянию на 8 марта выздоровел 55 641 человек. Из них истории болезни 39 499 человек (71%) завершены, у 16 142 человек (29%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 988 077 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 76 183 положительных первичных результата (7,7% от общего количества тестов). С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 102 417 человек, две дозы вакцины получили 43 975 человек.

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 102 417 человек, из которых 43 975 человек получили обе дозы. За сутки было введено 999 доз, в общей сложности были введены 146 392 дозы вакцины.

В последующие недели по-прежнему будет параллельно вестись вакцинация представителей группы риска в центрах семейных врачей и вакцинация работников передовой линии (работники образования, полицейские и спасатели, сотрудники социальной сферы при органах местного самоуправления) в различных медицинских учреждениях. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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