За сутки в список зараженных попали еще 63 человека. Скончались двое

Больше всего зараженных прибавилось на Сааремаа (23), в Ида-Вирумаа (16) и Харьюмаа (12).

По состоянию на утро 5 апреля, на стационарном лечении в Эстонии находились 130 человек, из которых 17 использовали дыхательный аппарат. Выписано из больниц 62 человека.

Скончались 73-летний мужчина в таллиннской Северо-Эстонской региональной больнице и 81-летний мужчина в больнице Курессааре Всего коронавирус унес жизни 15 человек.

На утро воскресенья в Эстонии было сделано 21 004 теста, из них 1097 дали положительный результат (5%).

Отвечающий за статистику Центр инфосистем (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus - TEHIK) внес также дополнительно в статистику по 3 апреля 16 положительных тестов.

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