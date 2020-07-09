За сутки в Эстонии выявлено восемь случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, три положительных результата теста поступило в Ида-Вирумаа (два в городе Нарва), три в Харьюмаа (два в Таллинне), один в Ляэнемаа и один в Тартумаа. Два зараженных прибавилось к обнаруженному вчера очагу в Ида-Вирумаа (всего пять человек). В одном случае заражение произошло на рабочем месте и человек уже ранее был под наблюдением в качестве контактного. В одном случае заражение выявили перед плановой операцией. В одном случае заражение произошло внутри семьи. В одном случае инфекцию привезли из-за границы. В двух случаях происхождение заражения на данный момент неизвестно.

По состоянию на утро 9 июля в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении три человека, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день в больницах завершен 391 случай заболевания COVID-19 с 378 людьми.

На сегодняшний день выздоровели 1889 человек. Их них случай заболевания 1427 человек (75,5%) завершен, у 462 человек (24,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 111 000 первичных тестов, из них 2011, или 1,8%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!