За сутки в Эстонии выявлено три случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии проанализировали 569 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат теста трех человек оказался положительным.
По данным регистра народонаселения, один положительный результат теста поступил в Ида-Вирумаа (в городе Нарва), один в Тартумаа и один в Валгамаа.
По состоянию на утро 26 июня в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 6 человек, на управляемом дыхании находится один пациент. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.
На сегодняшний день из больниц выписано 373 человека, завершено 386 случаев заболевания COVID-19.
На сегодняшний день выздоровели 1 797 человек. Их них случай заболевания 1 366 человек (76,0%) завершен, у 431 человека (24,0%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии проведено более 104 000 первичных тестов, из них 1 986, или 1,9%, были положительными на вирус SARS-CoV-2. На сегодняшний день задним числом аннулирован опубликованный в статистике за 25 июня один положительный результат теста в Тартумаа.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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