За сутки в Эстонии выявлено три новых больных коронавирусом

По данным регистра народонаселения, 2 положительных результата пришли из Таллинна и один — из Ида-Вирумаа. Оба столичных случаях связаны с Lunden Food OÜ: один человек заразился на работе, второй — внутри семьи. Зараженный в Ида-Вирумаа человек входит в ближайшее окружение человека с подтвержденным диагнозом, поэтому еще до получения результатов находился в изоляции.

По состоянию на утро 19 июня в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 10 человек, на управляемом дыхании находится один пациент. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день из больниц выписан 365 человек, завершено 378 случаев заболевания COVID-19.

На сегодняшний день выздоровели 1 755 человек. Их них случай заболевания 1 347 человек (76,8%) завершен, у 408 человек (23,2%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 101 000 первичных тестов, из них 1 979, или 1,9%, были положительными на вирус SARS-CoV-2. Сегодня аннулирован опубликованный в статистике за 16 июня положительный результат теста в Пылвамаа.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!