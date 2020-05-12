За сутки в Эстонии выявлено пять случаев заражения коронавирусом

Опираясь на данные регистра народонаселения, 2 положительных результата теста прибавилось в Харьюмаа (оба в Таллинне), 1 в Ида-Вирумаа, 1 в Пярнумаа и 1 в уезде Сааремаа.

По состоянию на утро 12 мая в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 48 человек, из них 5 на управляемом дыхании. На сегодняшний день из больниц выписано 280 человек, завершено 289 случаев заболевания.

На сегодняшний день выздоровели 1275 человек. Из них случай заболевания 777 человек завершен (60,9%). У 498 человек (39,1%) с положительного теста прошло более 28 дней и человек не находится на стационарном лечении.

Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось, всего коронавирус в Эстонии унес жизни 61 человека.

Всего в Эстонии проведено 64 975 первичных тестов, из них 1 746, или 2,7%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!