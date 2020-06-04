За сутки в Эстонии выявлено десять случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, 8 положительных результатов теста поступило в Харьюмаа (6 в Таллинне), 1 в Ида-Вирумаа и 1 в Тартумаа.

По состоянию на утро 4 июня в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 20 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. За сутки новых смертельных случаев не прибавилось, всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день из больниц выписано 342 человека, завершено 354 случаев заболевания COVID-19.

На сегодняшний день выздоровели 1663 человека. Их них случай заболевания 1288 человек (77,5%) завершен, у 375 человек (22,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении и ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 87 000 первичных тестов, из них 1 890, или 2,2%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!