17.07.2020, 13:56

За сутки в Эстонии выявлено четыре инфицированных коронавирусом человека

 (5)
В Латвии и Литве по 6 новых зараженных
EST 4
За сутки в Эстонии выявлено четыре инфицированных коронавирусом человека
pixabay.com

За минувшие сутки в Эстонии был произведен 551 тест на COVID-19 и выявлено четверо зараженных.

По данным Регистра народонаселения, один положительный тест был в Тартумаа, информации о прописке трех других инфицированных нет.

Всего в Эстонии сделано 113 997 первичных тестов, из них 2020 или 1,8% дали положительный результат.

Всего от коронавируса в Эстонии скончались 69 человек.

Департамент здоровья напоминает о необходимости соблюдать меры гигиены и социальную дистанцию.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 6 новых случаев коронавируса, общее количество их выросло до 1908. От коронавируса скончались 79 человек.

В Латвии за прошедшие сутки также выявлено шесть новых случаев заболевания, всего в республике заболели 1185 человек, 31 умер.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Читайте также: