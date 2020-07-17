За сутки в Эстонии выявлено четыре инфицированных коронавирусом человека(3)
За минувшие сутки в Эстонии был произведен 551 тест на COVID-19 и выявлено четверо зараженных.
За минувшие сутки в Эстонии был произведен 551 тест на COVID-19 и выявлено четверо зараженных.
По данным Регистра народонаселения, один положительный тест был в Тартумаа, информации о прописке трех других инфицированных нет.
Всего в Эстонии сделано 113 997 первичных тестов, из них 2020 или 1,8% дали положительный результат.
Департамент здоровья напоминает о необходимости соблюдать меры гигиены и социальную дистанцию.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 6 новых случаев коронавируса, общее количество их выросло до 1908. От коронавируса скончались 79 человек.
В Латвии за прошедшие сутки также выявлено шесть новых случаев заболевания, всего в республике заболели 1185 человек, 31 умер.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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