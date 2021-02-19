19.02.2021, 10:32

За сутки в Эстонии выявлено 952 случая заражения коронавирусом, умерли четыре человека

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Koroonaviiruse testimine
Koroonaviiruse testimineFoto: Argo Ingver

За последние сутки в Эстонии проанализировали 6 380 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 952, или 14,9% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 444 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 304 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 136, на Сааремаа — 79, в Тартумаа — 74, в Пярнумаа — 58, в Ляэне-Вирумаа — 36, в Вырумаа — 32 и в Вильяндимаа — 21 новый положительный тест. В Валгамаа, Рапламаа и Ярвамаа прибавилось по 13, в Йыгевамаа — восемь, в Пылвамаа — семь, на Хийумаа — пять и в Ляэнемаа — два случая заражения. У 11 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 698,96 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12,3%.

За сутки в больницах открыли 50 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 508 пациентов.

За сутки умерло четверо зараженных коронавирусом. Всего в Эстонии умерло 518 зараженных коронавирусом.

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 57 543 человека, две дозы получили 24 827 человек.

Новость дополняется.

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