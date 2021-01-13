13.01.2021, 10:36

За сутки в Эстонии выявлено 855 случаев заражения коронавирусом, умерли девять заболевших

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Ida-Viru visiit 4.12.2020
Koroonaviiruse te Ida-VirumaalFoto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 6 793 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 855, или 12,6% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 394 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 314 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 163, в Пярнумаа — 68, в Тартумаа — 65, в Валгамаа — 39, в Вырумаа — 19, в уезде Хийумаа — 16, в Ляэне-Вирумаа — 15, в Ярвамаа — 13 и в Ляэнемаа — 11 новых положительных результатов теста. В Йыгевамаа и Рапламаа прибавилось по девять, в Вильяндимаа — восемь, в Пылвамаа — семь и в уезде Сааремаа — шесть новых зараженных. У 13 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 582,33 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12,2%.

По состоянию на утро 13 января в больницах находится 404 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 44 пациента, из которых на управляемом дыхании 29 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 56. Домой выписали 24 человек, 20 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение, семь человек перевели в другую больницу.

За сутки умерло девять зараженных коронавирусом — 94-летний мужчина, 89-летняя женщина, 88-летняя женщина, 84-летний мужчина, 83-летняя женщина, 82-летняя женщина, 76-летний мужчина, 70-летняя женщина и 65-летний мужчина. Всего в Эстонии умер 301 зараженный коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1 887 историй болезни COVID-19 с 1 852 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 13 января выздоровели 24 360 человек. Из них история болезни 18 149 человек (74,5%) завершена, у 6 211 человек (25,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 690 967 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 34 991 (5% от общего количества тестов).

В Эстонии сделаны прививки против COVID-19 13 481 человеку.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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