За сутки в Эстонии выявлено 829 случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек(29)
За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 781 тест на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 829, или 14,3% от общего количества тестов.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 781 тест на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 829, или 14,3% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 471 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 329 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 73, в Тартумаа — 63, в Ляэне-Вирумаа — 55, в Пярнумаа — 42, в Вырумаа — 31 и в Ярвамаа — 26 новых положительных тестов. В Вильяндимаа прибавилось 18, в Рапламаа — 14, в Йыгевамаа — 10, в Валгамаа — семь, в Пылвамаа — три, в Ляэнемаа и на Сааремаа — по два, на Хийумаа — один случай заражения. У 11 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 763,07 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12,9%.
За сутки в больницах открыли 36 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 525 пациентов.
В Эстонии вакцинированы против COVID-19 62 415 человек, две дозы получили 26 375 человек.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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