За сутки в Эстонии выявлено 829 случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 471 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 329 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 73, в Тартумаа — 63, в Ляэне-Вирумаа — 55, в Пярнумаа — 42, в Вырумаа — 31 и в Ярвамаа — 26 новых положительных тестов. В Вильяндимаа прибавилось 18, в Рапламаа — 14, в Йыгевамаа — 10, в Валгамаа — семь, в Пылвамаа — три, в Ляэнемаа и на Сааремаа — по два, на Хийумаа — один случай заражения. У 11 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 763,07 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12,9%.

По состоянию на утро 22 февраля в больницах находится 525 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 36 пациентов, из которых на управляемом дыхании 24 человека.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 36. Домой выписали девять человек, двух человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло пять зараженных коронавирусом — 88-летний мужчина, 81-летняя женщина, 79-летняя женщина, 64-летняя женщина и 55-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 540 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 3 239 историй болезни COVID-19 с 3 177 пациентами.

По состоянию на 22 февраля выздоровело 45 352 человека. Из них история болезни 31 443 человек (69,3%) завершена, у 13 909 человек (30,7%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 895 355 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 58 445 (6,5% от общего количества тестов).

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 62 415 человек, две дозы получили 26 375 человек.

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