За сутки в Эстонии выявлено 788 случаев заражения коронавирусом, умерли пять заболевших

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 388 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 307 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 134, в Тартумаа — 67, в Пярнумаа — 62, в Ляэне-Вирумаа — 31 и в Вильяндимаа — 22 новых положительных результата теста. В Вырумаа прибавилось 19, в Валгамаа — 11, в Ярвамаа — девять, в Йыгевамаа — восемь, в уезде Сааремаа — семь и в уезде Хийумаа — пять новых случаев. В Ляэнемаа, Пылвамаа и Рапламаа прибавилось по три новых случая. У 16 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 598,36 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 13,3%.
За сутки открыли 50 новых историй заболевания COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 395 пациентов.
В Эстонии сделаны прививки против COVID-19 7 973 людям.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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