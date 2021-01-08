За сутки в Эстонии выявлено 788 случаев заражения коронавирусом, умерли пять заболевших

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 388 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 307 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 134, в Тартумаа — 67, в Пярнумаа — 62, в Ляэне-Вирумаа — 31 и в Вильяндимаа — 22 новых положительных результата теста. В Вырумаа прибавилось 19, в Валгамаа — 11, в Ярвамаа — девять, в Йыгевамаа — восемь, в уезде Сааремаа — семь и в уезде Хийумаа — пять новых случаев. В Ляэнемаа, Пылвамаа и Рапламаа прибавилось по три новых случая. У 16 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 598,36 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 13,3%.

За сутки открыли 50 новых историй заболевания COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 395 пациентов.

В Эстонии сделаны прививки против COVID-19 7 973 людям.

Новость дополняется.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!