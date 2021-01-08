08.01.2021, 10:32

За сутки в Эстонии выявлено 788 случаев заражения коронавирусом, умерли пять заболевших

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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovide võtmineFoto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 599 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 788, или 14,2% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 388 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 307 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 134, в Тартумаа — 67, в Пярнумаа — 62, в Ляэне-Вирумаа — 31 и в Вильяндимаа — 22 новых положительных результата теста. В Вырумаа прибавилось 19, в Валгамаа — 11, в Ярвамаа — девять, в Йыгевамаа — восемь, в уезде Сааремаа — семь и в уезде Хийумаа — пять новых случаев. В Ляэнемаа, Пылвамаа и Рапламаа прибавилось по три новых случая. У 16 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 598,36 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 13,3%.

По состоянию на утро 8 января в больницах находится 395 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 44 пациента, из которых на управляемом дыхании 28 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 50 (одну из них задним числом). Домой выписали 32 человек, девять человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение, одного человека признали ложноположительным и двух человек перевели в другую больницу.

За сутки умерло пять зараженных коронавирусом — 86-летний мужчина, 84-летний мужчина, 84-летняя женщина, 80-летний мужчина и 78-летнй мужчина. Всего в Эстонии умерло 270 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1 732 истории болезни COVID-19 с 1 703 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 8 января выздоровели 22 124 человека. Из них история болезни 16 566 человек (74,9%) завершена, у 5 558 человек (25,1%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 667 782 теста на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 32 537 (4,9% от общего количества тестов).

В Эстонии сделаны прививки против COVID-19 7 973 людям.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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