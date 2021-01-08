За сутки в Эстонии выявлено 788 случаев заражения коронавирусом, умерли пять заболевших

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 388 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 307 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 134, в Тартумаа — 67, в Пярнумаа — 62, в Ляэне-Вирумаа — 31 и в Вильяндимаа — 22 новых положительных результата теста. В Вырумаа прибавилось 19, в Валгамаа — 11, в Ярвамаа — девять, в Йыгевамаа — восемь, в уезде Сааремаа — семь и в уезде Хийумаа — пять новых случаев. В Ляэнемаа, Пылвамаа и Рапламаа прибавилось по три новых случая. У 16 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 598,36 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 13,3%.

По состоянию на утро 8 января в больницах находится 395 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 44 пациента, из которых на управляемом дыхании 28 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 50 (одну из них задним числом). Домой выписали 32 человек, девять человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение, одного человека признали ложноположительным и двух человек перевели в другую больницу.

За сутки умерло пять зараженных коронавирусом — 86-летний мужчина, 84-летний мужчина, 84-летняя женщина, 80-летний мужчина и 78-летнй мужчина. Всего в Эстонии умерло 270 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1 732 истории болезни COVID-19 с 1 703 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 8 января выздоровели 22 124 человека. Из них история болезни 16 566 человек (74,9%) завершена, у 5 558 человек (25,1%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.