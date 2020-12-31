За сутки в Эстонии выявлено 738 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 425 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 330 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 118, в Тартумаа — 42, в Пярнумаа — 39, в Ляэне-Вирумаа — 25, в Вырумаа — 13, в Вильяндимаа — 12 и в Рапламаа — 13 новых положительных результатов теста на коронавирус. В Ярвамаа прибавилось девять, в уезде Хийумаа — восемь и в уездах Сааремаа и Валгамаа — по семь новых случаев. В Ляэнемаа прибавилось шесть и в Йыгевамаа и Пылвамаа — по два новых зараженных. У 12 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 600,79 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,8%.

За сутки открыли всего 52 новых истории болезни COVID-19, по состоянию на утро 31 декабря в больницах находится 393 пациента с COVID-19.

В Эстонии прививки против COVID-19 сделаны 1 907 людям.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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