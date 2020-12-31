За сутки в Эстонии выявлено 738 случаев заражения коронавирусом, умерли трое заболевших

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 425 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 330 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 118, в Тартумаа — 42, в Пярнумаа — 39, в Ляэне-Вирумаа — 25, в Вырумаа — 13, в Вильяндимаа — 12 и в Рапламаа — 13 новых положительных результатов теста на коронавирус. В Ярвамаа прибавилось девять, в уезде Хийумаа — восемь и в уездах Сааремаа и Валгамаа — по семь новых случаев. В Ляэнемаа прибавилось шесть и в Йыгевамаа и Пылвамаа — по два новых зараженных. У 12 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 600,79 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,8%.

По состоянию на утро 31 декабря в больницах находится 393 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 40 пациентов, из которых на управляемом дыхании 26 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 52. Домой выписали 43 человек (одного внесли задним числом), 16 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение, шесть человек перевели в другую больницу и двух человек признали ложноположительными.

За сутки умерло трое зараженных коронавирусом — 51-летний мужчина, 83-летняя женщина и 86-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 229 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1 476 историй болезни COVID-19 с 1 452 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 31 декабря выздоровели 18 326 человек. Из них история болезни 13 873 человек (75,7%) завершена, у 4 453 человек (24,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.