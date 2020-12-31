31.12.2020, 10:32

За сутки в Эстонии выявлено 738 случаев заражения коронавирусом, умерли трое заболевших

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Ida-Virumaa 3.12.2020
Ida-Virumaa 3.12.2020Foto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 753 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 738, или 12,8% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 425 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 330 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 118, в Тартумаа — 42, в Пярнумаа — 39, в Ляэне-Вирумаа — 25, в Вырумаа — 13, в Вильяндимаа — 12 и в Рапламаа — 13 новых положительных результатов теста на коронавирус. В Ярвамаа прибавилось девять, в уезде Хийумаа — восемь и в уездах Сааремаа и Валгамаа — по семь новых случаев. В Ляэнемаа прибавилось шесть и в Йыгевамаа и Пылвамаа — по два новых зараженных. У 12 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 600,79 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 11,8%.

По состоянию на утро 31 декабря в больницах находится 393 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 40 пациентов, из которых на управляемом дыхании 26 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 52. Домой выписали 43 человек (одного внесли задним числом), 16 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение, шесть человек перевели в другую больницу и двух человек признали ложноположительными.

За сутки умерло трое зараженных коронавирусом — 51-летний мужчина, 83-летняя женщина и 86-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 229 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1 476 историй болезни COVID-19 с 1 452 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 31 декабря выздоровели 18 326 человек. Из них история болезни 13 873 человек (75,7%) завершена, у 4 453 человек (24,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено более 633 300 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 27 990 (4,4% от общего количества тестов).

В Эстонии прививки против COVID-19 сделаны 1 907 людям.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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