За сутки в Эстонии выявлено 7 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 460 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2. Семь проб дали положительный результат.

По состоянию на утро 23 августа в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 10 человек, на искусственной вентиляции легких нет ни одного пациента.

Информации о новых смертельных случаях за сутки не поступало, всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

Двухнедельный показатель распространения коронавируса в Эстонии составляет 9,1 случая на 100 000 населения.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!